Promueven cultura de prevención de embarazo adolescente

Pánuco, Zac.- La administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), llevó a cabo, en este municipio, las Jornadas de Atención Ruta NAME “Acompañar, cuidar y creer en su futuro”.

La Ruta NAME es un mecanismo de atención integral a niñas y adolescentes madres y/o embarazadas, menores de 15 años de edad, y busca articular los esfuerzos de las instituciones estatales y municipales que conforman el Sistema de Protección para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de este sector.

Con las jornadas que se realizan en los municipios del estado, se busca fortalecer los mecanismos de atención, prevención y acompañamiento integral a niñas y adolescentes embarazadas o madres.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, convivió con las y los adolescentes asistentes a las jornadas, realizadas en la localidad de Pozo de Gamboa, a quienes habló de la importancia de fomentar e impulsar una adecuada cultura de la educación reproductiva y sexual, con la finalidad de disminuir los embarazos en la adolescencia y la niñez.

Explicó que la Ruta NAME busca precisamente eso, advertirles sobre los riesgos, pero sobre todo brindarles oportunidades de atención y apoyo a quienes ya atraviesan por un embarazo o bien, a quienes ya son madres a temprana edad.

Con estas jornadas, insistió el Secretario General de Gobierno, platicamos con la adolescencia y la niñez, les hablamos de los cuidados que deben tener, de sus derechos y de la importancia de abordar el tema, de manera que conozcan no solamente el cambio de vida que experimentan con un embarazo sino los medios de apoyo y ayuda que tienen a la mano.

En el evento, la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA, Fátima Soriano Canizales, informó que las próximas jornadas se realizarán en los municipios de Mazapil, Sombrerete y Joaquín Amaro.

Como parte de las jornadas, se instalaron módulos informativos y de servicios sobre salud, educación, apoyos sociales y protección; se efectuaron sesiones de orientación psicológica y de acompañamiento emocional.

Igualmente, se ofrecieron charlas preventivas y educativas sobre derechos sexuales y reproductivos.