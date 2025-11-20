Localizan autoridades y colectivos restos óseos en Casa Blanca

Guadalupe, Zac.- En atención a los acuerdos establecidos en la mesa permanente de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas, este jueves, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia, llevaron a cabo una prospección forense en esta municipalidad, en donde localizaron restos óseos.

En este sentido, y como parte del seguimiento a las carpetas de investigación, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, acudieron a las inmediaciones de la comunidad de Casa Blanca, en donde, apoyados con herramientas diversas, exploraron en el interior de tiros ubicados en la zona.

Durante las labores emprendidas, se contó con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y representantes de colectivos.