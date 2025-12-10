Se ubica Zacatecas en 9º lugar en crecimiento industrial

Zacatecas, Zac.- Zacatecas se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional en crecimiento industrial anual, de acuerdo con los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), correspondientes a agosto de 2025. Este resultado consolida el buen desempeño económico del estado y fortalece su papel dentro del sector productivo del país.

La minería, una de las principales actividades económicas de la entidad, alcanzó un Índice de volumen físico de 151.2 puntos y registró una variación anual positiva de 6.4 por ciento, con lo que reafirma el liderazgo de Zacatecas como referente nacional en la extracción de minerales.

Este crecimiento es fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno estatal y el sector privado para fortalecer la competitividad y promover prácticas sustentables dentro de la industria minera.

El sector de la construcción alcanzó un Índice de volumen físico de 102.1 puntos, con un notable crecimiento anual de 17.9 por ciento, impulsado por proyectos estratégicos de infraestructura pública y privada, que han dinamizado la economía local y generado empleos directos e indirectos.

En conjunto, la actividad industrial del estado presentó un crecimiento anual de 5.2 por ciento, lo que refleja la consolidación de políticas públicas orientadas al desarrollo económico, impulsadas por el Gobernador David Monreal Ávila.

Estas acciones han fortalecido al sector industrial mediante la atracción de inversiones, la mejora regulatoria y la capacitación del talento humano, con lo que se logró posicionar a Zacatecas como un destino competitivo para la instalación de nuevas empresas y la expansión de industrias ya existentes.

Al respecto, el Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, señaló que estos resultados son muestra de la confianza de los inversionistas en Zacatecas y del impulso que se ha brindado al sector industrial.

“Trabajamos con estrategias que consolidan el crecimiento económico del estado; impulsamos a nuestros sectores productivos y generamos más oportunidades laborales para las y los zacatecanos. La colaboración entre gobierno y sector privado ha sido fundamental para alcanzar estos indicadores positivos”, afirmó.

El Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con la implementación de estrategias que fomenten el crecimiento y la estabilidad económica; prioriza la mejora de la infraestructura, el apoyo a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías como pilares del desarrollo industrial.

Con este desempeño, Zacatecas mantiene una tendencia positiva de crecimiento y se consolida como una entidad clave en el desarrollo económico del país.

El objetivo es continuar la generación de condiciones favorables para la inversión, la competitividad y la creación de empleos de calidad que beneficien a las familias zacatecanas y fortalezcan el progreso del estado.