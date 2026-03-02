Secretaria General de UAZ habla sobre paridad en Congreso del Estado

Zacatecas, Zac.- En el marco del Octavo Festival de Arte, Inclusión y Cultura de la Paz, y con el propósito de aportar a la planeación de la agenda legislativa, la secretaria general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Lorena Jiménez Sandoval, participó en el foro “Enfoque interseccional en la agenda legislativa de inclusión”, realizado en el Congreso del Estado.

Con la ponencia “Paridad como ejercicio institucional y participación ciudadana”, la integrante de la administración central encabezada por el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, afirmó que “la UAZ trabaja en favor de las mujeres y de los grupos vulnerables”.

Al compartir reflexiones sobre la labor de inclusión y paridad, Jiménez Sandoval subrayó la relevancia de la participación de la sociedad zacatecana y de la comunidad universitaria para consolidar la igualdad sustantiva.

“La paridad de género se ha consolidado no sólo como una norma constitucional, sino como un ejercicio profundo y un pilar de la ciudadanía. Se busca una igualdad sustantiva, no únicamente formal, en todos los ámbitos de la vida pública y política, como un principio que obliga a garantizar una representación equilibrada en las instituciones”, expresó la funcionaria universitaria.

La secretaria general indicó que para alcanzar este equilibrio, la actual administración universitaria mantiene un compromiso firme con la inclusión y la innovación. Recordó que desde el inicio de la gestión se implementó una integración paritaria en los cargos de primer nivel, logro posible gracias al respaldo de las mujeres universitarias en el Consejo Universitario, quienes exigieron mantener su presencia en los distintos espacios de decisión.

No obstante, señaló que la elección de directores, coordinadores de área y responsables de programa aún no se realiza bajo criterios de paridad, pues el tema no ha sido discutido de manera formal al interior de la institución, aunque ya se ha planteado en diversas ocasiones como una demanda en el máximo órgano universitario.

Finalmente, informó que el H. Consejo Universitario, máxima autoridad de la UAZ, está conformado actualmente por un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres —50 representantes mujeres y 52 hombres—, lo que refleja una representación equilibrada. Sin embargo, en las direcciones, programas y cargos administrativos, la participación femenina alcanza aproximadamente el 30 por ciento.

En este sentido, reiteró que la administración mantiene un compromiso serio por avanzar hacia la paridad, generando condiciones de igualdad en la vida cotidiana universitaria.

Posteriormente, junto con la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, participaron especialistas en distintos temas: Jorge Luis Vallejo Macías (Acceso a la salud mental en Zacatecas), Kristal Yurynova Fibela Esparza (Educación con enfoque de género, diversidad e inclusión), Claudia Ulloa Hernández (Justicia social, memoria y dignidad), Minerva Ramos García (Discapacidad y responsabilidad social) y Víctor Manuel Román Martínez (Atención hospitalaria y diversidad: el cuidado como derecho humano).