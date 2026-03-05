Mantienen autoridades estatales y federales operativo de seguridad en Luis Moya

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas y las corporaciones integrantes la Mesa Estatal de Construcción de Paz mantienen un operativo permanente en el municipio de Luis Moya, luego de que se registrara un ataque con explosivos a la comandancia de la Policía Municipal de esa demarcación.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que tres elementos pertenecientes a la corporación municipal resultaron con lesiones leves y están fuera de peligro.

Indicó que en este momento la situación en la cabecera municipal de Luis Moya está totalmente controlada; elementos de la Secretaría de Seguridad, de las Fiscalías Generales de la República y de Justicia del Estado de Zacatecas, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mantienen patrullajes de vigilancia en toda la zona para garantizar seguridad a la población.

Mencionó que, luego de los hechos, los agresores huyeron con rumbo al estado de Aguascalientes, con cuyas autoridades se establecerá la inmediata coordinación, con el propósito de localizar y detener al grupo delictivo.

Reyes Mugüerza informó que las fiscalías ya realizan los peritajes correspondientes en la zona de la agresión.

El funcionario pidió a la población informarse a través de fuentes confiables y verificadas; refrendó el compromiso del Gobierno de Zacatecas de garantizar seguridad a las y los zacatecanos.

