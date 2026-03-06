Mujeres transforman la sociedad desde la ciencia y la innovación

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de visibilizar el liderazgo femenino, el Área de Ingenierías y Tecnologías (AIT) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realizó el conversatorio “Mujeres transformando el futuro desde la Ciencia y la Ingeniería”, encuentro donde distintas investigadoras compartieron su labor en disciplinas como la minería, la biomédica y la mecánica.

El panel estuvo conformado por las docentes investigadoras de la UAZ, Alicia Elizabeth Chávez Guajardo y Vanessa del Rosario Alcalá Ramírez; la secretaria académica de Ingeniería I, Sara Isabel Zesati Belmontes; la responsable del Laboratorio de Inmunotoxicología y Terapéutica Experimental de la UAZ, Irma Elizabeth González Curiel; así como la directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag, Sara del Río Venegas.

Durante su participación, la docente investigadora Vanessa del Rosario puntualizó que en la era actual es imposible trabajar de manera aislada, pues ninguna ingeniería puede ser independiente de otra. Expuso que los grandes avances tecnológicos son fruto de la convergencia de diversas áreas y resaltó el papel transformador de la ingeniería biomédica y la inteligencia artificial en la salud moderna.

Explicó que la integración del análisis de datos y la bioinformática permite realizar diagnósticos asistidos por computadora. Estas herramientas brindan soporte crucial a los especialistas para identificar enfermedades en etapas tempranas y llevar atención médica de calidad a zonas rurales.

En otro momento, la docente Alicia Elizabeth Chávez Guajardo planteó que, en el área de la minería, impulsa un modelo basado en la economía circular y en la transición hacia energías renovables. Recalcó que la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de la huella de carbono son esenciales para la minería contemporánea.

Además, hizo hincapié en el impacto de las Ciencias de la Tierra —que incluyen la geología, la minería, la metalurgia y las ciencias ambientales— en la vida cotidiana. “Si no tuviéramos la extracción de minerales, no podríamos tener la tecnología que hoy nos rodea, desde las cámaras y pantallas de nuestros dispositivos hasta la inteligencia artificial”, expresó.

Por su parte, la docente Sara Isabel Zesati Belmontes consideró que la ingeniería mecánica es una de las áreas más completas y con mayor influencia en la innovación. La describió como pieza clave para la transición hacia la sostenibilidad mediante la producción de energías limpias, como el desarrollo de vehículos híbridos o eléctricos que contribuyen a reducir la huella de carbono.

Asimismo, enfatizó que la ingeniería mecánica no solo optimiza procesos industriales para hacerlos menos contaminantes, sino que también tiene una faceta humana fundamental a través de la biomecánica. En este sentido, contribuye directamente a la salud con el diseño y manufactura de prótesis avanzadas.

En su intervención, la responsable del Laboratorio de Inmunotoxicología y Terapéutica Experimental de la UAZ, Irma Elizabeth González Curiel, explicó cómo su investigación se traduce en beneficios palpables para la sociedad. Recordó su colaboración con ingenieros de la UAZ para identificar la sintomatología persistente del post-COVID, hallazgo que meses después fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud.

De igual manera, compartió su labor social con mujeres que residen en zonas mineras, donde desarrolla ciencia con perspectiva de género para abordar problemas hormonales y de infertilidad. En este trabajo brinda herramientas y acompañamiento que mejoran los estilos de vida de estas comunidades.

Finalmente, la directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag, Sara del Río Venegas, explicó que este espacio es fundamental para acercar la ciencia a la sociedad de manera lúdica y accesible. Detalló que el centro realiza actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes con el fin de motivarlos a incursionar en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería.

Añadió que la tecnología no debe verse como algo lejano o difícil, sino como una herramienta que permite a los jóvenes decidir qué quieren ser en el futuro.