Entregan en Medicina Humana UAZ constancias a instructores de práctica clínica

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la licenciatura de Médico general, en donde se promueve la práctica clínica temprana, trabajo en equipo, liderazgo estudiantil y un acercamiento práctico al ejercicio médico profesional, así como un reconocimiento institucional a quienes contribuyen activamente en la enseñanza de competencias, se llevó a cabo la entrega de constancias a instructores de la materia “Introducción a la práctica clínica” correspondiente al semestre enero-julio 2026.

Al acudir con la representación del rector, Ángel Román Gutiérrez, la responsable de Cooperación Académica e internacionalización, Laura Gemma Flores García, en su mensaje dirigido a los instructores, familiares y docentes que se dieron cita en el Auditorio Siglo XXI, indicó que la salud es el pilar del desarrollo social y económico actual, el tener bienestar físico, mental y social permite a las personas desplegar su máximo potencial.

Felicitó a nombre de las autoridades universitarias el llegar a un escaño de una larga, fructífera y benéfica carrera.

“La Universidad Autónoma de Zacatecas está haciendo su trabajo”, así lo manifestó el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, agrego que desde esta área de conocimiento y la propia Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud se está trabajando en pro de formar a los profesionistas con misión y visión de un trabajo en equipo, ya que el día de mañana serán los que estén al frente no solo de las instituciones de salud también de la formación de los nuevos recursos humanos.

Al hacer el uso de la voz, el encargado del equipo de instructores de Introducción a la práctica clínica, José Antonio Aguilar Hernández, felicitó al grupo y externó que cuando se atiende un paciente la mayor satisfacción de un médico es descubrir la enfermedad, en donde una buena relación con el paciente, un buen interrogatorio y una buena exploración física, son elementos para que el intelecto elabore un diagnóstico.

Destacó que en la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud plantea el paradigma educativo constructivista crítico, el cual permite que el alumno cuestione lo que estudia y lo discuta con compañeros y maestros, construyendo conocimiento con las estrategias que él mismo determine.

En el evento se contó con la presencia la secretaria administrativa, Zaira Flores González en representación del director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Héctor Rosales González; el docente de Introducción a la práctica clínica, Raúl Enrique Cuevas Durán y la consejera estudiantil, Claudia Tovar Díaz.