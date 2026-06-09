Encabezan búsqueda de personas desaparecidas en Villanueva

Villanueva, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), intensifica las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, por lo que este día llevó a cabo una búsqueda forense generalizada en Villanueva, cuyas intervenciones arrojaron resultados positivos.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, brindó atención, coordinación y ejecución de las jornadas de búsqueda en apoyo a los colectivos de familias de personas desaparecidas, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

Durante la misma, se obtuvieron resultados positivos. Los indicios quedaron a cargo de la FGJEZ para su análisis, investigación y, en su momento, la posible identificación.

En diferentes puntos de este municipio, que incluye la cabecera municipal, también se fijaron cédulas de búsqueda de Martha Alicia Ortiz García y de otras personas desaparecidas y no localizadas.

A la jornada de búsqueda se sumaron ocho representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes contaron con el acompañamiento de representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.