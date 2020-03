Hay sobrepoblación en Cereso Femenil de Cieneguillas: Rivera

Zacatecas, Zac.- El Director de Prevención y Reinserción Social en el estado, Miguel Rivera Villa, declaró que el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) Femenil de Cieneguillas, presenta una sobrepoblación de 20 a 25 mujeres en reclusión con respecto a su capacidad, por lo cual se busca su reubicación.

Así mismo, afirmó que este número de mujeres privadas de su libertad, quienes sobre pasan la capacidad del Cerereso femenil, no se encuentran en hacinamiento pues comentó que, “quienes conocemos el centro femenil, sabemos de antemano que hay condiciones para ello. Me parece que tener 20 o 25 de más no significa un hacinamiento desproporcionado. Me parece que la infraestructura solamente está rebasada en esa cantidad pero estamos trabajando, para que quienes tengan que ser cambiadas, evidentemente lo hagamos respetando sus derechos humanos, la normatividad y desde luego con una gran coordinación con el ámbito federal, para que quién tengan esa condición, cumplan su sentencia, en los centros que les corresponde”.

Rivera Villa, también expresó que la población femenil recluida en este centro penitenciarios, un promedio de 20 a 35 son del fuero federal y reiteró que se trabaja para que no haya esa cantidad de más, para trabajar bien, “con un profundo respeto a los derechos humanos y con los ejes rectores restantes que se puedan cumplir, como la capacitación para el trabajo, salud, deporte, etcétera. Creo que por ahí vamos a trabajar” destacó.

También comentó que las personas privadas de su libertad (PPL) en el penal de Fresnillo, presentaron un promedio de 90 solicitudes relacionadas con las condiciones de estancia en ese lugar.

En ese sentido, dijo que cuando acudió con la población interna, le solicitaron: ampliación de áreas, colchones, más dotación de agua, “abrimos más, en dos compases, uno, pidiendo más pipas para el servicio del agua, generando una dotación de tinacos, un tinaco más”.

De igual manera dijo, que los PPLs le solicitaron que las personas que ganaron la licitación del suministro de alimentos, mejoren su atención. .

El funcionario estatal, por lo anterior, considera que en sistema penitenciario lo que no se debe hacer, son tareas de gabinete, “tenemos que buscar ir a los centros, conocer las necesidades, pero no tan solo de la población interna, también de las áreas técnicas que tienen muchas necesidades”.

Por ello, indicó que se debe atender además el tema de seguridad, platicar con los custodios, conocer sus necesidades, como dotación de uniformes, armamento, de espacios para sus pertenencias y donde tienen sus horas de descanso.

“Todo esto tiene que traducirse en un cambio de rostro del propio sistema. Es un tema difícil, es un tema complejo hay que reconocerlo pero estamos trabajando en ello” concluyó el Director de Prevención y Reinserción Social en el estado.