Mantiene Pepe Saldívar cuadrillas de bacheo y servicios públicos en semana santa

Mientras las y los guadalupenses celebran con devoción los días santos, el municipio de Guadalupe encabezado por el alcalde Pepe Saldívar, mantiene activas cuadrillas de bacheo, parques y jardines, barrido manual, recolección y alumbrado para seguir cuidando la imagen urbana y la seguridad vial de la ciudadanía.

De acuerdo a los reportes diarios que el edil solicita a las áreas mencionadas con evidencia fotográfica de los lugares intervenidos, en la última semana del mes de marzo y los días santos de abril, se han mantenido los trabajos de reencarpetamiento por parte de Obras Públicas estatal y municipal en las colonias Arboledas y Rincón Colonial, además de bacheo en las calles del trigo, Avenida la Fe, Avenida las Norias, Calle del maíz y las Águilas.

“Tanto el Gobernador David Monreal como su servidor en mi carácter de alcalde de Guadalupe, estamos comprometidos con las y los ciudadanos en mantener una buena imagen urbana y en priorizar la seguridad tanto de automovilistas como peatones con trabajos constantes de pavimentación y bacheo en diversos puntos del municipio”

“Mientras la mayoría de las y los guadalupenses disfrutan de unos merecidos días de descanso y de reflexión, las cuadrillas de bacheo, jardines, alumbrado, barrido manual y recolección, continúan trabajando, porque ese es el compromiso que tenemos con nuestro querido Guadalupe”, indicó el presidente municipal.

En materia de recolección, barrido manual, así como parques y jardines, trabajando de manera coordinada en el operativo permanente de limpieza integral de camellones, parques y zonas comerciales, se han intervenido 14 mil 300 metros cuadrados de superficie, retirando 33 mil 500 kilos de escombro, basura, piedras, ramas y maleza. Mientras que en el panteón de dolores, se levantaron 2 mil 500 kilos de desechos.

Entre los espacios rehabilitados destacan: Avenida Barones (camino rosa); Avenida Sindicatos; Calle Pámanes Escobedo, colonia la Fe; Área verde de colonia Lomas del Valle; Avenida García Salinas; Privada Las Flores; Preparatoria Estatal Daniel Camarena, en comunidad de San Jerónimo; Jardín Ramón López Velarde Col. Del ISSSTE; Carretera a Cieneguitas; Vialidad Arroyo de la Plata; Avenida Gaviotas; Calles Medero y Ficus de la colonia Centro y Villas de Guadalupe, respectivamente

Asimismo Jardín Benito Juárez; Plaza Las Garantías, Alameda Central Adolfo López Mateos; Plaza Fray Antonio Margil de Jesús; Parque recreativo Santa Rita; Parque Playa Caletilla ubica en Gavilanes; Parque la Purísima; Arroyo ubicado en la colonia Ferrocarrileros.

Además, en el área de alumbrado público, se han realizado 204 reparaciones de lámparas y circuitos de iluminación vial y de zonas habitacionales, derivado de atención a reportes ciudadanos y de monitoreo diario en las siguientes zonas:

Comunidades de La Zacatecana, Cieneguitas, Tacoaleche, Zóquite, la Cocinera, San Ramón; así como las colonias Arboledas, STUAZ, Santa Rita, Conquistadores, Paseo Real, Luis Donaldo Colosio, El Carmen, Norias, Alta Vista, Real de San Ramón, Ejidal, Ojo de Agua de la Palma, Tierra y Libertad, La Condesa, Progresistas, Arboledas, San Agustín, El Rosario, Colonia Centro, Comarca, Paraíso, Valles II, Virreyes, Dorado, Las Margaritas, Dorado, Santa Rita, Conventos II, El Carmen, Conde de Santiago, Rincón Colonial, Campo Bravo y Orquídeas.

Finalmente, también se atendieron las vialidades: Arroyo de la Plata, Carretera a Cieneguitas, Avenida Principal de Villas de Guadalupe, Solidaridad, García Salinas, San Simón; así como las canchas Siglo XXI en Tierra y Libertad; y Cancha de la Purísima.