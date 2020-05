De alto riesgo, 18 colonias de Fresnillo por Covid-19: Saúl Monreal Ávila

Zacatecas, Zac.-Como hemos insistido, el Coronavirus en Fresnillo es una realidad; ya tenemos tres casos registrados y confirmados, y hay altas posibilidades de que se confirmen otros más en las próximas horas. Quiero informarles que tenemos registros de los lugares que visitaron los pacientes diagnosticados como positivos de Covid-19 en nuestro municipio”, comentó el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, en un video difundido en redes sociales.

Agregó que de acuerdo con el rastro epidemiológico, se confirma que estos pacientes transitaron, hicieron reuniones, desarrollaron actividades y tuvieron contacto con personas que habitan y recurren a estos lugares.

“Por ello, y a partir de hoy, de acuerdo con esta información, se consideran zonas de alto riesgo de contagio las siguientes colonias: La Esparza, Lasalle, Periodistas, Fraccionamiento Artesanos, colonia Felipe Ángeles, colonia Gonzáles Ortega, Lomas de la Fortuna, Fovissste, Manuel M. Ponce, Miguel Hidalgo, Lomas de Plateros y Del Valle.

Además, las colonias Francisco Goitia, Francisco Villa, Estación San José, Colonia Industrial, Nueva Esperanza y Villas del Campestre”.

Señaló Monreal Ávila que desde el momento en que se enteró de lo anterior, “inmediatamente di la indicación al personal de sanidad para que el operativo re sanitización recorriera y desinfectara estas colonias, por lo que pedimos a todos los habitantes y vecinos de estas colonias que si presentan algún síntoma, se pongan en contacto con las autoridades de salud”.

Dijo también que los contagios se han disparo de una semana a la fecha y “estamos en la fase donde quedará demostrado si pudimos disminuir el creciente contagio de infectados por Coronavirus.

Por eso, amigas y amigos, es necesario que tomemos con seriedad esta información. Hoy, nuestro estado tiene una tasa de letalidad por encima de la media nacional y hay decenas de casos registrados en los que no se tiene conocimiento de dónde o cómo se contagiaron. El llamado a quedarse en casa no es una simple recomendación; es un exhorto a que no pongas en riesgo la vida de tus padres, abuelos, hijos y hermanos, y de no atender la recomendación, les aseguro que lo peor podría venir”.

Expuso que de ninguna manera se quieren ver escenas como las que ya han sido muy difundidas en las redes sociales de la situación que viven otros países y recordó a la población que “en esta lucha no están solos; de mi parte seguiremos poniendo todo el empeño para combatir a esta enfermedad y salvaguardar la salud de los fresnillenses”.

En otro video, dio a conocer que se tienen en El Mineral seis casos sospechosos de contagio por Covid-19, de los cuales, cuatro tienen altas posibilidades de resultar positivos.

“Los nuevos casos sospechosos son por el descuido y desatención de las recomendaciones que nos han hecho las autoridades de Salud, y el caso más claro es el caso de una persona que estuvo en una fiesta; otro caso es el de una persona proveniente de Estados Unidos y se estuvo paseando por los jardines, en la plaza y haciendo sus actividades normales, recorriendo las calles y negocios del centro de nuestra ciudad.

En nuestro municipio estamos entrando a una etapa de contagio comunitario, lo que significa que llegará un momento que no podremos rastrear dónde o cómo se infectaron o a cuántos infectaron”.