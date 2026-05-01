La RENDIJA… Desesperación

👀 La RENDIJA…

Por Bernardo Camarillo

Desesperación.

A estas alturas no es sano tratar mal a los

colaboradores y menos deshacerse de ellos. Vienen tiempos en los que se ocupa del apoyo de todos.

Salud. ￼

El sistema de salud lo rescatan algunos servidores que están comprometidos con su trabajo, pero, hay otros que por egos y falta de profesionalismo le dan en la torre, solo hay que darse un vuelta por el Hospital del IMSS en Zacatecas, donde hay quienes tienen un gran espíritu de servicio y otros van a fuerza, solo porque les pagan.

Ojo…

Ah y también Protección Civil debería darse una vuelta a dicho hospital a verificar las condiciones de las instalaciones, porque al parecer a los directivos no les importa dar el mantenimiento necesario, hay baños a medio construir y así los usan, salas con hasta 10 camas para pacientes sin una regadera cerca, cables sueltos por donde quiera y sin atención. La seguridad tanto de pacientes como de trabajadores es fundamental y en esas condiciones está totalmente en riesgo ⚠️

PD. Ni sudan ni se acongojan, no hay autoridad que ponga orden, ni habrá, al tiempo…