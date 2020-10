Zacatecas, Zac.- A la par del de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”, este fin de semana los museos Zacatecano y Pedro Coronel se suman a la reapertura de sus espacios a cargo del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” (IZC).

Los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, estos recintos abrirán sus puertas al público después de siete meses de permanecer cerrados, a causa de las medidas implementadas por las autoridades de salud debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

El Museo Zacatecano dispondrá al público la Sala de Hierros forjados coloniales, la Sala Casa de moneda, la Sala de arte y cultura huichol, así como la exposición temporal fotográfica “Luces de plata y pixel”, de Tomás H. Monreal.

En el caso del Museo Pedro Coronel estará abierta la Sala 1 Oriente, que alberga obra de arte hindú y budista, así como el patio 1, en el que se puede apreciar obra escultórica griega y del artista plástico zacatecano Pedro Coronel.

Alfonso Vázquez Sosa, director del IZC, dijo que se tomará en cuenta el comportamiento en las reaperturas de los Museos Manuel Felguérez, Zacatecano y Pedro Coronel, para valorar abrir también los Museos Francisco Goitia y Toma de Zacatecas, en la semana siguiente.

Los tres museos operarán en un horario de 11:00 a 15:00 horas y la entrada para los visitantes, este fin de semana, no tendrá costo. Las medidas de seguridad que se tomarán en cuenta son que no podrán ingresar personas menores de 12 ni mayores de 60 años de edad; no se excederán al 30 por ciento de su capacidad, y quedan prohibidas las visitas grupales.