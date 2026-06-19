Aseguran y destruyen 1.3 toneladas de marihuana en Florencia de Benito Juárez

Florencia de Benito Juárez, Zac.- Como parte de la ampliación de las acciones operativas realizadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en el municipio de Florencia de Benito Juárez, se informa que el volumen de probable droga localizado y destruido asciende a un total de mil 660 kilogramos de marihuana, resultado de diversos hallazgos efectuados durante los recorridos de seguridad y reconocimiento terrestre en esa región.

Durante estas acciones fueron ubicadas diversas bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Tras su localización y pesaje, se determinó un volumen aproximado de mil 130 kilogramos en un primer hallazgo y otros 230 kilogramos en un segundo punto, mismos que fueron destruidos mediante incineración en el lugar.

Aunado a ello, también fue destruido un plantío de probable marihuana con una superficie aproximada de 4 mil 800 metros cuadrados y una densidad estimada de cuatro plantas por metro cuadrado, aseguramientos que forman parte del volumen del enervante localizado y destruido durante esta operación, el cual alcanzó los mil 360 kilogramos.

Estas acciones representan un importante golpe a las estructuras delictivas que operan en la región, al impedir que una significativa cantidad de droga llegue a las calles y afecte la salud, la seguridad y el bienestar de la población.

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados que permitan avanzar en la pacificación del estado, fortaleciendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las familias zacatecanas.