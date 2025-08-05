Poder Judicial del Estado participa en ponencia sobre la trata de personas y delincuencia organizada

Zacatecas, Zac.- El Magistrado Carlos Villegas Márquez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Magistrada Ruth Lucio Sánchez, Presidenta del Tribunal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, participaron en la ponencia “La Trata de Personas como un delito de delincuencia organizada trasnacional, a la luz del Protocolo de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas”.

Lo anterior, a convocatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la coordinación entre instituciones en la lucha contra este delito.

Durante su intervención, el Magistrado Villegas Márquez abordó temas relacionados con la importancia de la cooperación internacional y el marco legal establecido por el Protocolo de Palermo para combatir eficazmente la trata de personas. Además, resaltó la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas entre las instituciones para proteger a las víctimas y sancionar responsables.