Continúa abierta convocatoria para inscribirse al plantel de la Dirección General de Bachillerato

Zacatecas, Zac.- Continúa abierta la convocatoria para inscribirse, en el ciclo escolar 2025-2026, en el nuevo plantel de educación media superior, que estará bajo el subsistema de la Dirección General de Bachillerato (DGB), y que se instalará en Guadalupe.

Este nuevo plantel, que amplía la oferta de la educación media superior en Zacatecas, nace gracias a las gestiones del Gobernador David Monreal Ávila ante el Gobierno de México, para beneficio de la juventud, expuso Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación de Zacatecas.

Las inscripciones continúan abiertas durante este mes de agosto. Ésta puede realizarse a través del link: https://preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/ Las clases, que se ofrecerán en turno vespertino, iniciarán a partir del próximo 1 de septiembre.

Este nuevo plantel estará instalado en la Escuela Secundaria Técnica número 27 “Luis de la Rosa Oteíza”, ubicado en avenida La Fe, en la colonia África, del municipio de Guadalupe.

Éste es el segundo plantel de la Dirección General de Bachillerato que se instala en Zacatecas; el otro que existe se encuentra en la localidad El Salto, en Fresnillo.

Para mayores informes, por ahora, las y los interesados pueden comunicarse al número de teléfono 5536011000.