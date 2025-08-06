Convocan a la sociedad a sumarse a la defensa y promoción de derechos de niñez y adolescencia

Zacatecas, Zac.- En atención al compromiso de proteger e impulsar el sano desarrollo y bienestar de las infancias y adolescencias, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, convocó a integrar el Consejo Consultivo y Sociedad Civil del Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con la finalidad de conformar un órgano colegiado que opine, informe y promueva política pública, programas y acciones para la defensa de sus derechos.

La convocatoria, emitida a través de la Secretaría General de Gobierno y SIPINNA, tiene el objetivo de elegir a tres integrantes del renglón Sociedad Civil y ocho para integrar el Consejo Consultivo Especializado, que se sumarían al Sistema Estatal, por un periodo de dos años.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que las infancias y las adolescencias son uno de los sectores más importantes de la sociedad, con quienes se tiene, no sólo el compromiso, sino la responsabilidad de proteger y de hacer valer sus derechos.

Es en este sentido, agregó, por el que el Gobernador David Monreal Ávila trabaja diariamente, para brindarles bienestar y entregarles un estado tranquilo, en el que puedan crecer y desarrollarse.

Por ello, dijo, debemos fortalecer a este sector y la participación de la sociedad civil y especialistas en el fomento y protección de sus derechos es fundamental. Desde la sociedad se puede construir un presente y un futuro mejor para nuestra niñez y adolescencia.

La Convocatoria, informó la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA, Fátima Soriano Canizales, está dirigida a personas con experiencia, compromiso y capacidad de incidir en los derechos de la infancia y adolescencia, por lo que pueden presentar candidaturas organizaciones de la sociedad civil, del sector social, como colectivos, promotores comunitarios, comités vecinales y del sector privado, así como académicos, docentes y medios de comunicación.

Para ser postulados, deberán acreditar trayectoria y experiencia en la defensa o promoción de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; tener residencia o vinculación operativa en el estado, no ocupar cargos públicos, no haber sido condenado por la comisión de delito doloso, tener compromiso ético, propositivo y colaborativo y disponibilidad para asistir a sesiones y participar activamente en comisiones temáticas.

La fecha límite para recibir postulaciones es el 15 de agosto y podrán hacerse en el callejón Luis Moya 111, colonia Centro, en la capital; en días hábiles, de 09:00 a 16:00 horas. Pueden consultar las convocatorias en Facebook SIPINNA Zacatecas.