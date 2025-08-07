Impulsa Loretto School  actividades para el desarrollo emocional de la niñez

Zacatecas, Zac.- Alumnas de la Academia de Modelaje y Formación de Reinas de Belleza “Loretto School” vivieron una experiencia profundamente conmovedora, al participar en el proyecto de responsabilidad social “Soy Importante”, una iniciativa liderada por Carolina Tovar, egresada y Top Model de la academia, cuyo compromiso social refleja que la verdadera belleza también nace del alma.

La actividad se llevó a cabo en la Casa Cuna “Plácido Domingo”, donde niñas y niños fueron los protagonistas de un encuentro lleno de calidez, sonrisas y color. Con entusiasmo y creatividad, pintaron un “Árbol de talentos y fortalezas”, una dinámica especialmente diseñada para fomentar la autoestima, reconocer sus virtudes y cultivar pensamientos positivos.

Guiando con cariño cada momento, estuvieron presentes el Director de Loretto, Felipe Alvarado; la psicóloga Michelle Ortiz Rojas; la maestra Rosalva Vargas y la modelo y exalumna Daniela Zapata, quienes ofrecieron su tiempo, empatía y vocación de servicio para hacer de esta jornada una vivencia inolvidable.

El proyecto forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), presidido por la señora Sara Hernández de Monreal, para reafirmar el compromiso de construir un Zacatecas más solidario, humano e incluyente.