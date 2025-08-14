Abordan temas estratégicos para agenda de igualdad de género

Ciudad de México, CDMX.- En el marco del segundo día de actividades de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el Gobierno de Zacatecas encabezado por el mandatario David Monreal Ávila participó activamente en mesas de trabajo y conferencias centradas en temas estratégicos para la agenda de igualdad de género.

En esta jornada, las y los participantes dialogaron sobre Financiamiento para la igualdad de género, Aceleradores para generar sinergias entre el derecho al cuidado y el cuidado del planeta, así como Principios orientadores para el diseño de políticas de cuidado desde una perspectiva de género, intercultural, interseccional y territorial.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó que este encuentro “es una oportunidad invaluable para compartir experiencias y fortalecer el trabajo que, bajo el liderazgo del Gobernador, ha permitido avanzar hacia un Zacatecas con bienestar, igualdad y políticas públicas que ponen a las mujeres en el centro de las decisiones”.

Mencionó “el compromiso del Gobierno de Zacatecas con la igualdad de género es firme y constante, impulsando acciones que integren la sostenibilidad ambiental, la corresponsabilidad en los cuidados y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos”.

Este encuentro, que reúne a representantes de las entidades del país y a organismos internacionales, es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, con el objetivo de generar acuerdos que fortalezcan el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género en la región.