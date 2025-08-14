Entegran equipamiento a Unidades Académicas UAZ

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de entregar el recurso adquirido a través del Programa para la Expansión de la Educación Media Superior y Superior (UA79) ejercicio 2024, autoridades universitarias en el patio central de la Rectoría, hicieron la entrega simbólica a los directores de los espacios beneficiados.

En el acto, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Armando Flores de la Torre, precisó que este es un ejercicio de transparencia a favor de la comunidad, ello como un reconocimiento a la labor académica y administrativa que se realiza para el quehacer universitario.

En su intervención, la coordinadora del Consejo de Planeación, Perla Trejo Ortiz, destacó que este recurso va a ir destinado principalmente a los estudiantes y a la mejora de los espacios universitarios de los distintos programas académicos.

Los titulares de Agronomía, Artes, Economía, Filosofía, Letras, Enfermería, Física, Ciencias Biológicas, Ingeniería I, Secundaria, Antropología, Odontología, así como de los programas de Ciencias Forenses y Derecho, fueron quienes recibieron estos recursos en el patio central de la Rectoría.

También otras unidades y coordinaciones serán favorecidas con este recurso federal, como son: Ciencias de la Tierra, Contaduría y Administración, Psicología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Matemáticas, entre otros centros como la Área de Ciencias de la Salud (ACS), el Campus Jalpa UAZ, Comunicación Social y el Departamento de Activación Física (DAF).

Cabe mencionar que el objetivo principal de este programa es incrementar la matrícula de Educación Media Superior y Superior, mediante el otorgamiento de recursos a las instituciones púbicas para la mejora en la calidad de sus instalaciones.

Entre las personalidades que presidieron el evento fueron, el secretario administrativo de la UAZ, Agustín Serna Aguilera; el coordinador de Infraestructura, Silverio Frausto Esparza, y de parte de la Contraloría Interna, Antonio de la Rosa Dueñas.