Estudiantes de la Universidad Sierra Madre visitan a infantes de Casa Cuna Plácido Domingo

Guadalupe, Zac.- Niñas y niños de la Casa Cuna “Plácido Domingo” vivieron una jornada mágica y divertida gracias a la visita de alumnas y alumnos de la Universidad de la Sierra Madre, quienes presentaron con la obra de teatro “Los Tres Cochinitos”.

La puesta en escena tuvo como objetivo fomentar la imaginación, la convivencia y la alegría a través del arte y el juego.

Los estudiantes universitarios prepararon la puesta en escena con vestuarios coloridos, música y mucho humor, con lo que lograron captar la atención del pequeño público, que no paró de reír, cantar y aplaudir, durante toda la función.

Al concluir, se llevó a cabo una convivencia en la que niñas, niños y estudiantes compartieron juegos y dinámicas, en un espacio de intercambio afectivo donde se fortalecieron valores como la empatía, la solidaridad y el respeto.

Esta actividad fue impulsada por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien agradeció a la Universidad de la Sierra Madre por su compromiso social y su dedicación.

Con este tipo de experiencias, se busca enriquecer la formación de los jóvenes y, sobre todo, dejar una huella positiva en el corazón de niñas y niños de la Casa Cuna “Plácido Domingo”.