Participa Zacatecas en México´s Industry Supply Chain

Puebla, Pue.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, participó, a través de la Secretaría de Economía, en la México´s Industry Supply Chain, uno de los encuentros industriales más importantes del país, que reunió en el estado de Puebla a más de 7 mil empresas de 20 países, con integración de fabricantes, proveedores, desarrolladores de tecnología y representantes de sectores clave para la economía global.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, participó en el panel de Desarrollo Regional, junto con titulares de dependencias de desarrollo económico de distintas entidades de la República, en el que se abordaron los retos y oportunidades para que las regiones de México fortalezcan su competitividad y diversifiquen su participación en las cadenas productivas internacionales.

Subrayó que “Zacatecas tiene un gran potencial para integrarse de manera más sólida a las cadenas globales de valor, nuestra ubicación estratégica en el centro-norte del país, el talento y la capacidad de nuestra gente, así como la diversificación de nuestra economía, nos permiten ofrecer condiciones competitivas para la inversión y el comercio internacional”.

El encuentro México´s Industry Supply Chain se presenta como una plataforma estratégica para fortalecer la presencia de productos y empresas mexicanas en las cadenas globales de valor, lo que permite a los participantes establecer relaciones comerciales, ampliar su red de contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio en sectores de alto crecimiento.

Con la participación en este foro, Zacatecas reafirma su compromiso con la diversificación productiva, la atracción de inversiones y la integración de las pequeñas y medianas empresas en entornos de comercio global, lo que alinea una visión de desarrollo económico sostenible y competitivo que genere beneficios directos para las y los zacatecanos.