Clausuran segundo Diplomado en Odontopediatría

Zacatecas, Zac.- “La educación continua es una herramienta que debe estar presente en todas las profesiones, quien más la explota son los odontólogos”, así lo manifestó el rector Armando Flores de la Torre en la clausura del 2do. Diplomado en Odontopediatría, evento que tuvo lugar en el Auditorio “José Huerta Peña” de la propia Unidad de Odontología.

Agregó que sacrificaron 120 horas, así como recursos, pero es una inversión en beneficio de sus pacientes y estudiantes a quienes les transmiten este conocimiento.

Reconoció la labor de la directora de esta unidad, la maestra Leticia Rodríguez Villalobos por brindar un acompañamiento institucional a los docentes que van por el camino de la educación continua.

En su intervención la directora de la Unidad Académica de Odontología, Leticia Rodríguez Villalobos, indicó que la Odontopediatría es una de las disciplinas más bonitas, ya que los niños son los mejores pacientes; además resaltó que la formación docente es un punto clave de una unidad académica por lo que agradeció el esfuerzo conjunto de todos los diplomados.

En la clausura se contó con la presencia del responsable del programa académico de Médico Cirujano Dentista, Marco Tulio Bernal Elías; el coordinador de Vinculación, Luis Alejandro Aguilera Galaviz; el coordinador de Infraestructura, Silverio Frausto Esparza, así como la ponente del diplomado María de los Ángeles Salazar Cruz.