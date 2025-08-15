Inicia proceso de federalización de nómina magisterial estatal

Zacatecas, Zac.- En un hecho histórico para la educación y para la administración pública de Zacatecas, el Gobierno del Estado, encabezado por David Monreal Ávila, ha iniciado el proceso de federalización de la nómina magisterial estatal de educación básica.

En una primera etapa, migran hacia el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) un total de 983 plazas de maestras y maestros, cuyos salarios habían sido con recurso estatal.

Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación de Zacatecas, afirmó que este es un logro del Gobernador David Monreal, quien desde el primer día que asumió su encargo constitucional no ha dejado de encabezar las gestiones y reuniones para plantear la federalización de la nómina educativa estatal.

Asimismo reconoció que existió una buena respuesta de la Federación, gracias al nivel de disciplina financiera en el ejercicio del gasto público, en el que no se ha contraído deuda, que ha mostrado esta administración estatal

La Secretaria de Educación recordó que en los años 2014-2015, Zacatecas tuvo la oportunidad de incorporar la nómina magisterial estatal al FONE pero hubo una omisión de las autoridades gubernamentales en turno.

Se continuará trabajando de la mano con la Federación para lograr la migración total de los trabajadores de la educación del sistema estatal de Zacatecas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, expuso.

Gabriela Pinedo refirió que las mesas de trabajo que se han tenido con el Gobierno de México se ha tenido un acompañamiento decidido y solidario de la Secretaría de Finanzas.

Cubre Gobierno de Zacatecas retroactivo salarial

La Secretaria de Educación de Zacatecas también informó que este 15 de agosto, tal y como se lo había anunciado el Gobernador David Monreal Ávila, se realizó el pago del retroactivo salarial a las maestras y los maestros estatales y de telesecundarias.