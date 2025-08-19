Habilidades blandas y filosofía

Por Dr. Salvador Echeagaray Guerrero

Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)



¿Ha oído usted hablar de las habilidades blandas?

– ¿Es broma o qué?- dirá.

No. Es cómo manejamos la dirección o interacción con otros en una corporación. Por ejemplo, soy un excelente técnico en informática (habilidad dura) pero si soy deshonesto o mal humorado (habilidades blandas) tal vez no dure en la empresa.

Cabe señalar que en el mundo actual, las famosas habilidades blandas, interpersonales —como hablar claro, la capacidad de conectar con otros, el liderazgo y la inteligencia emocional— están muy cotizadas en el trabajo, la educación y la vida social.

Sin embargo, normalmente se presentan como algo práctico: sirven porque mejoran cómo rendimos, trabajamos juntos o nos ven los demás.

Este punto de vista pragmático puede ser algo superficial. En cambio, desde la filosofía realista, las habilidades interpersonales tienen un significado mucho mayor: no son solo técnicas, sino que muestran cómo se desarrolla una persona en su totalidad, siguiendo su forma de ser racional y social.

¿Qué significa eso de filosofía realista?

La filosofía realista, que encontramos en pensadores como Aristóteles y Tomás de Aquino, empieza por creer que la realidad existe, la conozcamos o no, y que las personas podemos entenderla usando la razón.

Este realismo no se queda solo en cómo conocemos las cosas, sino que también habla de cómo somos y cómo debemos actuar: las personas tenemos una forma de ser propia, con un objetivo al que tendemos. Vivir bien significa vivir de acuerdo con esa forma de ser.

Desde este punto de vista, la ética no es algo que inventamos, sino la búsqueda de una buena vida desarrollando nuestras capacidades humanas. Esto incluye tanto las capacidades intelectuales como las emocionales, sociales y prácticas.

Las habilidades interpersonales como virtudes

Según la tradición realista, las personas nos desarrollamos cultivando virtudes, que son formas constantes de ser que nos permiten actuar bien de manera habitual.

Las habilidades interpersonales, vistas así, no son solo herramientas útiles, sino que muestran virtudes humanas importantes.

Algunos ejemplos:

Comunicación efectiva: necesita sensatez, para saber qué decir, cuándo y cómo decirlo.

Empatía: tiene que ver con la justicia y la bondad, al reconocer que los demás son tan importantes como nosotros.

Trabajo en equipo: requiere ser solidario y moderado, para no ser egoísta y colaborar con otros.

Liderazgo auténtico: exige ser fuerte, generoso y también humilde.

Así, las habilidades interpersonales no son solo técnicas que se aprenden en un curso, sino que expresan nuestro carácter moral.

Se integran en la formación de la persona como alguien virtuoso.

Lo importante que es la naturaleza social de las personas

La filosofía realista dice que las personas somos sociales por naturaleza.

Aristóteles decía que quien no necesita a los demás es “una bestia o un dios”, no una persona. Por eso, nuestra capacidad para convivir, hablar, solucionar problemas o crear lazos no es algo opcional, sino una parte fundamental de cómo nos desarrollamos como personas.

Por lo tanto, las habilidades interpersonales no son «habilidades interpersonales» en un sentido débil, sino aspectos esenciales para que las personas prosperen. Cultivarlas responde a la idea de Aristóteles de vivir de acuerdo con la razón y en comunidad.

Formación completa: más allá de lo útil

Si lo analizamos de forma realista, desarrollar las habilidades interpersonales no debería enfocarse únicamente en lo que funciona en el trabajo.

Aunque pueda traer cosas buenas allí, lo más importante es que estas habilidades construyen una vida ética, nos ayudan a tomar decisiones sensatas y a llevarnos bien con las personas.

Así, la manera de enseñar estas habilidades debería estar unida a una educación más completa en valores, moral y conocimiento de uno mismo, en lugar de limitarse a juegos de roles o trucos sueltos.

Ergo, las habilidades interpersonales, si las vemos desde una perspectiva realista, son algo más que simples habilidades sociales: son la forma en que mostramos una vida que se vive con rectitud y sensatez.

En un mundo donde todo se mide por su utilidad, recordar esto puede ayudarnos a entender que el verdadero crecimiento personal no se trata solo de «hacer las cosas bien», sino de ser buenas personas.

Esta manera de ver las cosas no quita la importancia de lo práctico de las habilidades interpersonales, pero lo conecta con una comprensión más profunda de lo que es el ser humano: un ser pensante, libre y que necesita relacionarse, destinado a vivir con honestidad, justicia y amistad con los demás.