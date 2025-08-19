Rinde Argelia López 4º Informe de la UA de Ciencias Químicas

Zacatecas, Zac.-Como muestra de rendición de cuentas y ejercicio de transparencia, la directora de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), María Argelia López Luna, realizó la presentación de su último informe, en el que se encuentran las acciones y trabajo de los meses de julio 2024 a agosto del presente año, basados en el Plan de Desarrollo de la unidad de su administración.

La funcionaria informó que esta unidad atiende a mil 980 alumnos de los programas de Ingeniero Químico (IQ), Químico en Alimentos (QA), Ingeniero Bioquímico (IB), Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), Biotecnología, así como las Maestrías en Ciencias y Tecnología (MCT) y en Ciencias Biomédicas (MCB).

En este sentido, la funcionaria universitaria dijo que dichos programas académicos corresponden al Área de Ingenierías y Tecnología, y sus posgrados se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados, logros que les dan la pertinencia nacional e internacional para las competencias educativas.

Finalmente, López Luna expresó que el verdadero legado de su administración, no se mide en cifras o logros visibles, sino en las relaciones construidas, en los valores compartidos y en la huella que dejemos en las personas.

Posteriormente, las autoridades tomaron protesta a la nueva directora de la UACQ, Elena Donaji Ramírez Alvarado, para el período 2025-2029.

Al evento se dieron cita el rector Juan Armando Flores de la Torre; el rector electo, Ángel Román Gutiérrez; la comunidad de docentes, alumnos y trabajadores de UACQ, así como funcionarios de la administración saliente y entrante de la administración central.