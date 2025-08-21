Jesús Adrián López toma posesión como director de Ciencias Biológicas

Zacatecas, Zac.- La comunidad de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas (UACB) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) despidió a la directora saliente, Rosa Gabriela Reveles Hernández, quien presentó su último informe de labores, y dio la bienvenida al nuevo director, Jesús Adrián López, en ceremonia encabezada por el rector, Armando Flores de la Torre.

En su mensaje, el rector exhortó al nuevo director a dar continuidad y ampliar la visión institucional. “La visión que tienes como investigador ahora la tendrás que aplicar con toda certeza hacia la administración, diversificándola en beneficio de los recursos humanos, materiales y la infraestructura”, expresó.

De igual manera, subrayó que la UACB es referente no solo en el estado, sino también a nivel nacional, gracias a la confluencia de ideas y al dinamismo mostrado por su comunidad académica. Por ello, reconoció la trayectoria de la directora saliente y otorgó la encomienda al nuevo director, destacando que su labor deberá fortalecer las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación, extensión y vinculación.

En su mensaje de cierre, la directora saliente presentó su informe final de gestión, en el que reconoció los retos y la responsabilidad que conlleva encabezar una unidad académica de alta exigencia y compromiso.

Subrayó que, pese a la complejidad del camino, su administración entregó importantes logros que permanecerán como legado para futuras generaciones. Entre los principales avances destacó la acreditación de la Licenciatura en Biología, asegurando la calidad académica del programa; la creación de la Maestría en Biociencias, identificada como una necesidad prioritaria para la formación de nuevos investigadores; y la continuidad del Doctorado en Ciencias Básicas, que consolida el compromiso de la UACB con la investigación y el desarrollo científico en la región.

Finalmente, el director entrante delineó los ejes de su administración, centrados en el fortalecimiento académico y científico. Anunció la reestructuración y acreditación de las licenciaturas en Ecología y Conservación, y en Biología, con el objetivo de garantizar la formación de estudiantes competitivos que puedan integrarse al sector laboral o continuar con estudios de posgrado.

Adrián López también anunció el compromiso de impulsar la tercera etapa de construcción de Ciencias Biológicas, destinada a laboratorios de investigación y extensión, así como la creación de una cafetería y una palapa para beneficio de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.