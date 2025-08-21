Rinde último informe directora de Letras UAZ

Zacatecas, Zac.- Teniendo como sede el aula de Maestría de la Unidad Académica de Letras (UAL) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la directora saliente, Mónica Muñoz Muñoz, rindió hoy su informe general de actividades ante el consejo de dicha facultad, con motivo de la entrega-recepción de autoridades universitarias.

Muñoz Muñoz destacó los logros más importantes de su administración como lo son: el ingreso al Sistema Nacional de Posgrado de la Maestría en Competencia Lingüística y Literaria; la participación de las comunidades estudiantil y docente en múltiples eventos culturales, de investigación y de promoción de las humanidades; la creación del Doctorado en Cultura Escrita y Comunicación; y, la realización del exitoso proyecto editorial de la revista indexada Redoma.

Asimismo, mencionó que la organización de encuentros académicos de carácter internacional, el aumento significativo de la comunidad docente al interior del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y PRODEP, además de la construcción de la cafetería de la Unidad Académica de Letras que será inaugurada formalmente el próximo 27 de agosto por autoridades universitarias y gubernamentales.

“Es cierto, el camino alumbrado con las herramientas administrativas hoy se termina. Toca encender las lámparas a una nueva administración. Sin embargo, nos vamos decididas a construir en cualquier ámbito. Sabemos la importancia de la sinergia, de la cooperación y del tejido de lazos que permitan hacer de este mundo un lugar más comprensivo, menos violento, más amable, más humano; sin importar que, como creía Bradbury, ningún libro esté de acuerdo con los demás.”

Al recordar al autor de Farenheit 911 quien tenía miedo de que el nuestro mundo incendiara los libros porque estaba seguro de que después de las cenizas de las ideas seguirían las de los restos humanos, la funcionaria universitaria destacó que “como comunidad universitaria, hemos de aprender el compromiso con la libertad de ideas, con el hierro en el momento de defender las convicciones, pero como amantes de la complejidad y la literatura nos es inadmisible cosificar al otro, a la otra, hasta su sometimiento”.

Después de casi más de 40 años el proyecto de los fundadores de la Facultad de Humanidades que dio origen a nuestra Unidad Académica de Letras ha visto sus frutos; ha transformado la aridez en destino cultural; ha cumplido con una misión educadora formando docentes comprometidos con la comunidad lingüística, la literatura y la libertad de pensamiento. “Aquí está nuestro abono como Administración”, dijo.

Quien fungiera como directora de la Unidad Académica de Letras de 2021 a 2025, lamentó que incluso en la comunidad universitaria que se precia de ejercer el pensamiento crítico, haya quienes consciente o inconscientemente exijan a las mujeres dirigir sin hacer ruido, en voz bajita, de lo contrario se desplegarán mecanismos de silenciamiento crueles como el linchamiento mediático y el ejercicio de la violencia y la descalificación como formas comunicativas.

En primer lugar, “deseo manifestar y reconocer el trabajo de quienes fueron parte fundamental de la Administración 2021-2025: las docentes Cynthia García Bañuelos, Beatriz Elizabeth Soto Bañuelos, Priscila Morales Moreno y Arlett Cancino. Las tres primeras aceptaron ser responsables de programa desde los primeros días del mes de marzo de 2021. Todas se convirtieron en cómplices en la toma de decisiones y en el trabajo de madrugada, demostraron ser mujeres comprometidas con las Humanidades y quizá con una de sus caras más ásperas: el trabajo administrativo.

Además, agradeció y destacó la labor realizada por la investigadora Estela Galván Cabral, al frente del Programa Institucional de Tutorías, y el trabajo del investigador Sebastián Preciado, en el Seguimiento de Egresados. “A mi lado han trabajado también durante estos cuatro años de administración, los doctores Antonio Sandoval Jasso y Alejandro García, pilares del proyecto editorial que dirigimos”, expresó.

“Se trabajó en el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2019 a la Licenciatura en Letras, por ejemplo, desde el primer día de la Administración, la universitaria Cynthia García Bañuelos se hizo cargo de dicho programa y la responsabilidad institucional no recayó en sólo una persona, solventando así una de las recomendaciones.

“Hasta febrero de 2021, la Unidad Académica de Letras contaba con 474 titulados en sus diferentes programas. Durante nuestra administración la cifra ha crecido a 657; se titularon 139 egresados de la Licenciatura en Letras en su modalidad presencial, 7 de la modalidad semipresencial y 37 de los programas de posgrado”.

“Después de dos décadas de haber iniciado el posgrado en nuestra escuela (con la Maestría en Enseñanza de la Lengua Materna que se reestructuró en 2019 como Maestría en Competencia Lingüística y Literaria) decidimos crear una opción de estudios doctorales con las líneas de investigación propias de la lengua y la literatura”, recordó.

Informó que la cafetería será inaugurada formalmente el próximo 27 de agosto, sin embargo, entró en funcionamiento durante el mes de marzo de 2025. “Es un espacio para convivir, para alimentarse, para guarecerse, para el encuentro de la comunidad escolar. En ella hemos realizado asambleas con alrededor de 100 asistentes y el curso propedéutico de la Maestría en Competencia Lingüística y Literaria porque hoy es el espacio más grande de nuestra escuela”.

Letras forma lectores, editores, críticos literarios, periodistas culturales, docentes de lengua y literatura. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que llega a las aulas acarician un sueño, escribir y convertirse en autores. En Letras hacemos cosas con las palabras, hacemos textos. ¿Por qué no publicarlos? Letras necesitaba un proyecto editorial que se justificó plenamente a partir de las recomendaciones de CIEES hechas a la Licenciatura.

En marzo de 2021 propusimos ante el Consejo de Unidad la creación de Redoma, la primera revista electrónica e impresa de nuestra amada escuela de Letras que difunde trabajos de investigación y creación, convirtiéndose en punto de enlace entre estudiantes, egresados, docentes, investigadores, creadores y comunidad virtual interesada en el pensamiento humanista y en las aportaciones al conocimiento de la lengua y la literatura.

Al volver la mirada sobre el camino recorrido por Redoma, deben alumbrarse varios hitos: la obtención del e-ISSN en una primera etapa y, unos meses después, un ISSN distinto para la versión impresa, además del DOI para cada texto en línea. Actualmente está incorporada a los índices Dialnet y Latindex. Han aparecido, puntualmente, 17 números. En sus páginas se encuentran los textos de más de 300 autoras y autores.