Zacatecas participa en evento turístico nacional e internacional

Ciudad de México.- El Gobierno encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Turismo, participó de manera activa en el IBTM Américas 2025, Incentive, Business Travel and Meetings, realizado en el Centro Banamex de la Ciudad de México los días 20 y 21 de agosto.

El IBTM Américas es reconocido como el evento líder en la industria de reuniones y eventos en América, donde los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) se congregan para fortalecer la industria a través de valiosas conexiones.

En su 16.ª edición, la feria organizada por RX Global contó con la presencia de más de 4 mil profesionales, 450 expositores y más de 400 compradores de diversas partes del mundo.

El Buró de Convenciones de la Secretaría de Turismo participó de manera estratégica en el IBTM Américas, facilitando reuniones personalizadas entre Hosted Buyers y expositores, con el objetivo de generar oportunidades concretas de negocio para el estado de Zacatecas.

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, destacó la relevancia de estos eventos para promocionar a Zacatecas en destinos turísticos a nivel global. Bajo la indicación del Gobernador David Monreal se ha trabajado para atraer turistas al estado y que conozcan la infraestructura cultural, artística y turística con la que cuenta, añadió.

En esta ocasión, el enfoque estuvo dirigido al sector de reuniones, uno de los motores económicos más importantes a nivel mundial.

La participación de Zacatecas en el IBTM Américas 2025 refleja el compromiso del estado por posicionarse como un destino atractivo para la realización de eventos y reuniones de negocios, lo que fortalece su presencia en el ámbito turístico internacional.