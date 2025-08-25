Apoya UAZ a alumnado con 385 becas de hospedaje y mil 200 de alimentación

Zacatecas, Zac.- En entrevista del programa institucional “Sinergia universitaria”, la coordinadora del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE), María Dolores Aldaba Andrade, señaló que este espacio universitario busca atender de manera integral la formación del alumnado.

Informó que para este período agosto – diciembre se otorgaron 385 becas de hospedaje a través de las diez casas estudiantiles de la institución, y mil 200 becas de alimentación en beneficio del estudiantado universitario.

En este semestre, comentó que los programas académicos que oferta el CASE, van encaminados a prevenir todo tipo de rezago, deserción escolar y de reprobación del alumnado.

Para esta finalidad, dijo la funcionaria universitaria, existe el programa de Mentorías, que es uno de los que tiene mayor participación, como un eje transversal de la enseñanza de los jóvenes.

Finalmente, señaló que los servicios son gratuitos, inclusive el de asesoramiento de psicología clínica, que es fundamental para que las y los alumnos, tengan una buena salud mental.