Cecytez y Utzac forman a jóvenes con talleres de robótica

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de llevar la enseñanza de la robótica a las aulas y fortalecer las competencias de su estudiantado, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) realizó el Taller de Robótica Lego EV3, en colaboración con la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac).

El Director General del Cecytez, Julio César Ortiz Fuentes, destacó que este esfuerzo interinstitucional busca impulsar estrategias de enseñanza basadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), contribuyendo a la formación integral de las y los jóvenes a fin de que cuenten con competencias que respondan a las necesidades de la actualidad.

Por lo anterior, siguiendo la encomienda del Gobernador David Monreal Ávila de garantizar que la juventud zacatecana tenga la formación académica adecuada; el personal docente tuvo la oportunidad de desarrollar habilidades en el diseño, armado y programación de robots mediante kits LEGO Education; lo que les proporcionó herramientas para replicar en el aula actividades que fomenten el pensamiento lógico, la creatividad y la solución de problemas en los estudiantes.

Violeta Cerrillo Ortiz, rectora de la Utzac, mencionó que la colaboración entre instituciones fortalece la vinculación académica y permite incorporar metodologías innovadoras para el aprendizaje práctico y colaborativo en las aulas, por lo que agradeció la confianza que el Cecytez pone en la institución de educación superior, y reiteró su compromiso para trabajar en cualquier futuro proyecto.