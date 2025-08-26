Firman convenio Ciencias Químicas UAZ y Cluster de Ingeniería Biomédica de Jalisco

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del área de Biotecnología, firmó un convenio de colaboración con el Clúster de Ingeniería Biomédica del Estado de Jalisco. Esto con el objetivo de colaborar en actividades académicas como movilidad estudiantil, tesis, y de transferencia tecnología como donación de reactivos y equipos, entre otras más.

Para la signatura, estuvieron el coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS), Alfredo Salazar de Santiago; la directora de la UACQ, Elena Donají Ramírez Alvarado; los docentes investigadores de la unidad en mención, Jesús Fernando Guerrero Rodríguez, Albertina Cárdenas Vargas, Ricardo Conejo Flores, Miguel Martínez Rodríguez, y el estudiante y presidente de la Asociación de Alumnos de Biotecnología, Emilio Estrada López. De parte del Clúster de Biomédica, el director general, Ricardo Esteban Gómez Bayardo, y el coordinador de Investigación y Desarrollo, Luis Dueñas Reyna.

En el acto protocolario, el coordinador del ACS, Alfredo Salazar, al darles la bienvenida a los invitados especiales, manifestó que, para la UAZ, es una oportunidad muy importante poder desarrollar este tipo de vinculación que está estrechamente relacionada con la academia, la industria y las políticas gubernamentales. “Si combinamos estos tres elementos, en la lógica de la triple hélice, nos va a ayudar a entender que podemos generar desarrollo, que es lo más importante dentro de las funciones sustantivas que tiene nuestra universidad como es la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación, ligada a la formación de recursos humanos”.

En ese sentido, al destacar fundamental trabajar con este Clúster de Biomédica y poder sumarse a proyectos que impulsen el desarrollo del país y de la región, felicitó a los docentes involucrados de quienes -dijo-, “conozco de su capacidad académica y yo ahora lo veo reflejado con esta vinculación que hacen con ustedes, y de antemano en la Universidad Autónoma de Zacatecas”.

Con esta colaboración que se inicia, subrayó el coordinador del ACS, “podemos compartir proyectos de investigación, e incluso, generar movilidad y formación estudiantil, entre muchas otras actividades, y, además, de manera particular apoyaremos en el desarrollo de un proyecto de un biosensor para monitoreo de hormonas a través del del Laboratorio Clínico del Campus Siglo XXI, con los docentes investigadores Jesús Fernando Guerrero y Albertina Cárdenas de la Unidad Académica de Ciencias Químicas”.

En su oportunidad, el director general del Clúster de Biomédica, Ricardo Gómez Bayardo, subrayó que, aunque su localización está en Jalisco, su vocación es nacional, pues se describen como una asociación civil que agrupa empresas de tecnologías dedicadas para la salud por medio de dispositivos médicos de biotecnología, es decir, manejan todo lo que sea tecnología aplicada a la salud.

Recalcó que su visión y objetivo central “es el impulso de la tecnología en nuestro país, soñamos y creemos que México es una potencia en el tema del desarrollo tecnológico e innovación, y lo hemos visto porque universidades como la UAZ, nos han demostrado que tienen el talento, desde los estudiantes e investigadores que son muy capaces en los laboratorios, además que tienen una infraestructura sumamente sólida…lo que nos enseña que nosotros también podemos generar este tipo de tecnologías y tratar de importar a otros países como Alemania y Estados Unidos”.

Comentó que la tendencia mundial apunta hacia las áreas biotecnológicas, por ejemplo, en sensores de señales o salud humana, cuales apuntan en la actualidad hacia biosensores biotecnológicos con componentes celulares, proteicos genéticos.

En mención a la alianza con la UAZ, Gómez Bayardo, puntualizó que derivado de estos avances, nació la vinculación con el docente investigador de la UACQ, Jesús Fernando Guerrero Rodríguez, para el desarrollo de un proyecto específico de una empresa en temas endocrinológicos. “Un biosensor con desarrollo genético y molecular para hacer conexión con las hormonas que queremos medir y que se hace con diferentes tecnologías”.

Bajo esa visión, el directivo del clúster expresó que este tipo de vinculaciones son las que están buscando, “vinculaciones efectivas que no queden en un papel, sino que se traduzcan en proyectos de licenciatura o de posgrado, y en los que se involucren a alumnos investigadores”.

Por último, el docente investigador del área de Biomédica de la UACQ, Jesús Fernando Guerrero Rodríguez, reiteró que, gracias a esta vinculación académica, se podrán compartir proyectos de investigación como movilidad estudiantil, formación estudiantil, y la posibilidad de donar reactivos y equipos, y, a la par, se colaborará en el desarrollo del ya mencionado biosensor para monitoreo de hormonas, que se hará por parte de Laboratorio Clínico. “La investigadora Albertina y yo apoyaremos, y de esa manera estaremos relacionando a la unidad académica y al Área de Ciencias de la Salud en este importante proyecto”.