Será 3 de septiembre Feria Nacional de Empleo para las Juventudes

Zacatecas, Zac.- Como parte de la política de bienestar y desarrollo impulsada por el mandatario David Monreal Ávila, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, anunció la próxima Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, que se realizará el miércoles 3 de septiembre, en la Plaza de Armas de la capital zacatecana.

En rueda de prensa, se informó que este evento ofrecerá 1 mil 700 vacantes de empleo, de las cuales 500 serán presenciales y estarán disponibles directamente en los stands instalados en Plaza de Armas, mientras que 1 mil 200 podrán consultarse en línea a través de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo, permitiendo que jóvenes de todo el estado puedan acceder a las oportunidades laborales.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, subrayó que este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno de Zacatecas para atender las necesidades de la juventud en materia laboral, en un momento clave para su desarrollo profesional.

“El empleo juvenil es fundamental para el presente y el futuro de Zacatecas. Desde el Gobierno del Estado trabajamos para que nuestras y nuestros jóvenes no tengan que migrar en busca de oportunidades, sino que puedan construir aquí su proyecto de vida. La Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 es una estrategia clara para vincular al talento zacatecano con el sector empresarial y con fuentes de empleo digno y formal”, expresó.

Asimismo, explicó que este evento es parte de una agenda integral de generación de empleos y apoyo al capital humano. “Con esta feria buscamos no solo acercar a los jóvenes a una vacante, sino también fortalecer la confianza en el mercado laboral. Queremos que sepan que en Zacatecas hay oportunidades reales para ellos. La modalidad en línea permitirá que quienes no puedan asistir físicamente también tengan acceso a opciones de empleo y así ampliar su horizonte de posibilidades”, dijo.

Por su parte, la Subsecretaria del Empleo, Maricruz González Ruvalcaba, detalló que la feria contará con la participación de empresas locales, nacionales e internacionales de diversos sectores, como comercio, servicios, industria, minería, tecnologías de la información y manufactura. También destacó la importancia de la modalidad en línea para ampliar el alcance del evento.

Además de la oferta laboral, la feria contará con módulos informativos sobre programas y apoyos relacionados con el empleo y la movilidad. Entre ellos estarán Jóvenes Construyendo el Futuro, que brinda oportunidades de capacitación y vinculación laboral; el Instituto de la Juventud, que ofrece programas orientados al desarrollo integral de las y los jóvenes; así como la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social e IMSS Bienestar, que acercarán información sobre servicios de salud y seguridad social.

De igual forma estarán presentes instituciones financieras y de apoyo como Fondo Plata, que impulsa proyectos productivos a través de créditos accesibles, así como módulos de Movilidad Laboral Nacional e Internacional, diseñados para facilitar la vinculación de zacatecanos con oportunidades de empleo dentro y fuera del país.

La Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 es un espacio diseñado especialmente para este sector de la población, que representa la fuerza productiva más dinámica del estado. Con eventos como este, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, fortalezcan la economía local y contribuyan a la construcción de un mejor futuro para las y los zacatecanos.