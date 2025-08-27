Continúa capacitación a prestadores de servicios turísticos

Zacatecas, Zac.- Prestadores de servicios turísticos se capacitan en “Técnicas de prospección y negociación turística”, impartida por el docente especialista en turismo y certificado por la RED Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, Manuel Alejandro Moreno Escobar, esto a través del programa de Turismo de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas(UAZ); el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ; y la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito del curso fue proporcionar a las y los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para aprender a identificar y evaluar oportunidades de negocio de manera efectiva con clientes, proveedores y otros actores del sector turístico.

Durante la actividad, se abordaron temas sobre: importancia de la prospección y negociación para el desarrollo del negocio turístico; identificación de oportunidades de negocio; técnicas de investigación y análisis de clientes potenciales; herramientas de prospección; y técnicas de negociación turística.

En el evento académico estuvo presente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas, Leticia Zavala Contreras del Departamento de Capacitación; y la responsable del programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, Araceli Graciano Gaytán.