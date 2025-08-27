Podrían eliminar requisito de apostilla para certificados de nacimiento extrajeros

Zacatecas, Zac.- Comprometido con la comunidad zacatecana radicada en el exterior y sus familias, el Gobernador del estado David Monreal Ávila presentó ante la LXV Legislatura Estatal la Iniciativa para Eliminar el Requisito de la Apostilla de los Certificados de Nacimiento Extranjero.

Con dicha iniciativa se busca garantizar el derecho a la identidad y nacionalidad de nuestro país México, de personas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana.

En esta Iniciativa para Dispensa de la Apostilla de las Actas de Nacimiento de Estados Unidos, se propone la reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, es decir, tratándose de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla.

Es decir, bastará con presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre de nacionalidad mexicana, para éste caso, zacatecana, para acreditar su identidad y su nacionalidad mexicana, con el fin de obtener el registro de su nacimiento ante los Registros Civiles del país y del estado de Zacatecas.

Así como también, modificar los lineamientos que regulan el registro de nacimiento de personas zacatecanas nacidas en el extranjero, por parte del Registro Civil.

La iniciativa es impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila y resultado del trabajo conjunto de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Rodrigo Reyes Millán; la Coordinación General Jurídica Zacatecas a cargo de Ángel Muñoz; de la Dirección General del Registro Civil que dirige César Alejandro Valencia Celis y la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) a través de su titular, Iván Reyes Millán.

La iniciativa fue presentada por el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza en representación del Gobernador David Monreal al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.