Angelita I es la nueva Reina de la Tercera Edad 2025

Zacatecas, Zac.- En un ambiente de fiesta, entusiasmo y mucho amor por las personas adultas mayores, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, llevó a cabo la tan esperada elección y coronación de la Reina de la Tercera Edad 2025, un evento que reunió a casi mil personas provenientes de todos los rincones del estado.

La ceremonia fue encabezada por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien, entre aplausos y ovaciones, coronó con gran orgullo a la nueva soberana: Ma. de los Ángeles Cordero, oriunda del municipio de Sombrerete, como Reina de la Tercera Edad del Estado 2025. A su lado, conformando la corte real, fueron distinguidas Martha Hernández Delgado, de Monte Escobedo, como Princesa I, y Baldid Castillo, representante de Tepechitlán, como Princesa II.

Las porras retumbaron en el recinto al tiempo que las coronas brillaban y las pancartas de apoyo ondeaban con orgullo. No faltaron los abrazos fraternales y las risas compartidas entre quienes celebraron esta gran fiesta llena de vida, inclusión y reconocimiento a la experiencia y legado de nuestros adultos mayores.

Las tres integrantes de la Corte Real recibieron, además del cariño del público, un reconocimiento económico: 10 mil pesos para la Reina y 5 mil pesos para cada una de las Princesas, como símbolo del aprecio y respeto que Zacatecas les brinda.

Este certamen fue posible gracias a la participación de 30 representantes de diversos municipios y Casas de Día, quienes previamente fueron coronadas como Reinas en sus respectivas comunidades y que, con orgullo y dignidad, portaron sus bandas en este gran evento estatal.

La celebración estuvo llena de alegría, música y baile, gracias a la participación de un grupo musical versátil que puso a cantar, aplaudir y bailar a todos los presentes, cerrando con broche de oro una jornada inolvidable para la gran familia zacatecana.

Este evento forma parte del compromiso del Gobierno de Zacatecas con el bienestar, la dignificación y el reconocimiento de las personas adultas mayores, reafirmando que en Zacatecas la experiencia y sabiduría se celebran en grande.