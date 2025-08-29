Arranca jornada de cirugías de reconstrucción de mama

Zacatecas, Zac.- En compromiso con la salud de las mujeres zacatecanas, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó la entrega de 20 prótesis externas mamarias y el arranque de la Jornada de Cirugías de Reconstrucción de Mama, que beneficia a 29 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

Esta iniciativa forma parte de un programa impulsado por el Gobierno del Gobernador David Monreal Ávila, con el propósito de brindar una segunda oportunidad a mujeres que han superado esta enfermedad.

Durante su mensaje, Hernández de Monreal expresó que este es un día de esperanza y transformación para las mujeres beneficiadas, quienes, tras una etapa difícil de tratamientos y recuperación, ahora viven una renovación tanto física como emocional.

“Ellas están testificando que regresamos la vida, la esperanza y la oportunidad de soñar; es un cambio significativo para toda la familia y con ello contribuimos a que Zacatecas sea grande”, afirmó la titular del SEDIF.

Además, anunció que próximamente se llevarán a cabo cirugías renales, reafirmando el compromiso del SEDIF con la salud y el bienestar integral de las familias zacatecanas.

En el evento, la Dra. Rina Gittler, directora de Fundación Alma IAP, informó que esta es la séptima jornada realizada en Zacatecas en colaboración con dicha fundación. A la fecha, se han realizado más de 60 cirugías reconstructivas y entregado más de 400 prótesis externas.

Destacó también que Zacatecas es el único estado en el que la fundación realiza operaciones en un hospital privado, como es el caso del Hospital San Agustín, gracias a la apertura y colaboración institucional.

Asimismo, se informó que, como parte del esfuerzo integral, se ha iniciado una jornada de capacitaciones en salud mamaria, donde Zacatecas fue incluido para capacitar a enfermeras en la detección temprana del cáncer de mama.

El proceso de selección de beneficiarias fue realizado por el Hospital General de Zacatecas, seleccionando a pacientes que ya concluyeron sus tratamientos de quimioterapia. Cabe destacar que el costo estimado de una cirugía de reconstrucción puede alcanzar hasta los 500 mil pesos, y una prótesis externa tiene un costo aproximado de 2 mil 800 pesos, sin incluir insumos adicionales como suturas, drenajes y fajas. Gracias a este programa, las familias se ven beneficiadas al recibir estos servicios de forma gratuita.

Estas acciones son posibles gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Zacatecas, IMSS Bienestar, Fundación Alma IAP y el Hospital San Agustín, quienes suman voluntades para mejorar la calidad de vida de las mujeres que enfrentaron el cáncer de mama y hoy renuevan su vida con esperanza.