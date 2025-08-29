Entregan a ASE informe de Avance de Gestión Financiera 2025

Zacatecas, Zac.- En cumplimiento al compromiso del Gobernador David Monreal Ávila con la rendición de cuentas y en apego a su política de finanzas sanas, la Secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, entregó a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE) el Informe de Avance de Gestión Financiera 2025.

Durante la entrega, Contreras Rodríguez destacó que este informe refleja la responsabilidad y eficiencia en la administración de los recursos públicos, lo que ha permitido avanzar en la construcción de un escenario de mayor estabilidad financiera para el estado.

El documento, que forma parte de la Cuenta Pública y comprende el periodo del 1 de enero al 30 de junio del actual ejercicio fiscal, integra de manera consolidada los avances de los planes y programas aprobados para este año. Lo anterior, constituye un ejercicio de transparencia que fortalece la confianza ciudadana y da certeza sobre el correcto uso del gasto público.

La Secretaria dijo que este ejercicio no solo representa el cumplimiento de una obligación legal, sino que es muestra de la convicción de poner a disposición del ciudadano, los mecanismos para el seguimiento de la gestión del recurso público, que dan fe del equilibrio y responsabilidad financiera que han hecho posible vislumbrar un mejor futuro de bienestar para las y los zacatecanos.