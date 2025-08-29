Hay nueva Sociedad de Alumnos en Salud Pública

Zacatecas, Zac.- El Audiovisual del edificio E4 correspondiente a la Unidad Académica de Enfermería (UAE), fue el escenario donde los nuevos miembros de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), tomaron protesta.

La directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, fue la encargada de tomar la protesta correspondiente, la cual fue acompañada por el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago.

En el evento el nuevo presidente de dicha sociedad Irving Aguilar Gamón, dio a conocer el plan de trabajo de esta organización estudiantil.

Como testigos de honor acudieron el responsable de la Licenciatura en Salud Pública, Francisco Luna Pacheco; los docentes Hortencia Bermúdez Flores, Alicia Solís Marcial y Alejandro Santanna Torres.