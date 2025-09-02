Acercan Feria de Salud a estudiantes de Derecho UAZ

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de acercar los servicios de salud física, emocional y de seguridad en general a las y los estudinates, el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la Universidad Autónoma de Zacaetcas (UAZ), realizó la primera “Feria de Salud” del semestre en la Unidad Académica de Derecho (UAD).

La coordinadora del CASE, Dolores Aldaba Andrade, expresó que la finalidad de estas actividades, es poder contribuir en la formación integral de los estudiantes, siendo fundamental que estén informados sobre los diferentes servicios con los que pueden contar.

Asimismo, declaró que algunas de las instituciones que participaron en el evento fueron: el IMSS Vacunas, Centros de Integración Juvenil, Policía Cibernética, Defensoría Universitaria, Protección Civil, Módulos de afiliación al IMSS del CASE y Módulo de Planificación Familiar.

Aldaba Andrade destacó que todo fue gracias a la coordinación del programa de Universidad Promotora de Salud a cargo de la responsable, Berenice Alejo, así como de la Subsede de la Unidad Académica de Derecho a cargo de la responsable, Yaridy Roldán.

En el evento se contó con la participación de la docente de Derecho, Baal Berit Murga Rodríguez, en representación del director; la responsable del área de Tutorías, Hilda Patricia; además se tuvo la presencia del subcoordinador académico del CASE, Juan Antonio Tarango.