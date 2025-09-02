Es responsabilidad de PJEZ garantizar procesos con perspectiva de género

Zacatecas, Zac.- “La responsabilidad del Poder Judicial no se limita a resolver los casos que llegan a los órganos jurisdiccionales, corresponde además garantizar procesos sensibles, libres de prejuicios, con una verdadera perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos”, dejó de manifiesto el Magistrado Carlos Villegas Márquez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al participar en el Foro Nacional de Diálogos Universitarios.

Ante la convocatoria de la Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Autoridades de esta Máxima Casa de Estudios, Organizaciones Civiles y representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Magistrado Villegas Márquez alentó a la comunidad estudiantil a romper el silencio como acto de valentía ante cualquier manifestación de violencia sexual y de género; les dijo: son ustedes, quienes representan la conciencia más viva de nuestro país; son la generación llamada a cuestionar inercias, y a rechazar toda forma de normalización de la violencia.

En este Foro, denominado “Diálogos Universitarios para la Prevención y Atención de las Violencias Sexuales y de Género”, el Magistrado Presidente reconoció que la justicia por sí sola no basta; dijo “no basta con castigar la violencia después de que ocurre, es urgente desmontar las estructuras culturales que la generan”, es por ello que celebró este esfuerzo colectivo que además de ser un punto de encuentro para la reflexión, será una ruta hacia un México en el que la igualdad no sea una aspiración, sino una realidad; un país donde la justicia, la dignidad y la paz sean un patrimonio de todas y todos.

Como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, refrendó el compromiso institucional para acompañar este esfuerzo de la Red de Docentes Feministas y estudiantes de la UAZ e hizo hincapié en que en el Poder Judicial se asume que la justicia con perspectiva de género no es una concesión ni un añadido, sino una exigencia constitucional y ética; dijo, “asumimos también que callar ante la violencia es perpetuarla, y que nuestra labor como juzgadores y juzgadoras no puede ser neutral frente a la injusticia”.