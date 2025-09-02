Organizan Semana Universitaria por Salud Pública

Zacatecas, Zac.- La Coordinación del Área de Ciencias de la Salud, conjuntamente con la Secretaría de Salud llevarán a cabo la Semana Universitaria por la Salud Pública, evento inscrito dentro de las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública, la cual tendrá verificativo del 6 al 13 de septiembre.

En la sesión de planeación la cual estuvo encabezada por el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, la subdirectora de Promoción a la Salud, Graciela Guel Alvarado, quien acudió con la representación de la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ana María Monreal Ávila, así como por el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), Virgilio Santana Núñez, se determinaron las actividades a realizar en el Campus UAZ Siglo XXI.

Estas actividades son parte de la agenda universitaria por la salud, indicó el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, la cual tendrá un impacto desde esta área del conocimiento para toda la universidad, sobre todo en la comunidad estudiantil.

Por su parte, la subdirectora de Promoción a la Salud, Graciela Guel Alvarado, destacó que la UAZ y en particular el Área de Ciencias de la Salud siempre serán aliados en la promoción y prevención de la salud.

El coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Virgilio Santana Núñez, destacó que esto es el inicio de más colaboraciones, en donde se pretende llevar la salud pública a cada rincón del estado.

Las actividades programas las cuales dio a conocer el responsable del Programa de Salud Pública, Francisco Luna Pacheco, se contemplan conferencias magistrales, torneos de ajedrez, ferias de la salud, entre otras.