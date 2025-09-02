Será Zacatecas sede de Asamblea de titulares de Turismo

Zacatecas, Zac.- En el marco de un encuentro trascendental para la industria sin chimenea, Zacatecas se convirtió en la sede de la 63° Asamblea de las Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), realizada en Palacio de Gobierno, con la participación de 17 de ellos.

Al destacar la presencia de los secretarios de Turismo de México en esta Asamblea, como un testimonio del compromiso de Zacatecas con el fortalecimiento del turismo en la región, a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, les dio la bienvenida y aplaudió los Resultados con Seguridad que, sin duda, emanarán de este magno evento.

Reyes Murgueza expresó su agradecimiento a los secretarios presentes, por hacer de Zacatecas la sede de esta importante Asamblea y refirió la importancia que tiene el turismo para el Gobernador David Monreal Ávila y su equipo, como motor de desarrollo en la entidad.

Ante sus homólogos, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, destacó la hospitalidad y la belleza del estado como destino ideal para su visita, al tiempo en que resaltó el respaldo brindado por el Gobernador para facilitar la realización de esta relevante reunión.

El principal objetivo de esta asamblea, dijo, es consolidar los lazos de colaboración entre las entidades federativas en materia turística, al promover el intercambio de estrategias y buenas prácticas, que impulsen el desarrollo del sector a nivel nacional.

Este encuentro representa una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al crecimiento sostenible de la industria turística en México, fortaleciendo así el posicionamiento y la proyección de Zacatecas como un destino turístico destacado a nivel nacional e internacional.

En el evento participan las y los secretarios de Turismo: Bernardo Cueto, de Quintana Roo; Benjamín Hernández, de Tamaulipas; Yolanda Cepeda, de San Luis Potosí; María Robles, de Guanajuato; Mireya Sosa, de Sinaloa; Daniel Altafi, de Morelos; Fabricio Mena, de Tlaxcala; Zaida López, de Baja California; Roberto Monroy, de Michoacán; Saymi Pineda, de Oaxaca; Brenda Córdoba, de Sonora, y Enrique Suárez del Real, de Nayarit.

En representación de sus titulares, participan: Fernanda Ramos, de Durango; Juan Carlos Cañedo, de Baja California Sur; Rodrigo Ibarra, de Querétaro; Vicente García, de Jalisco, y Carlos Márquez, de Puebla.

