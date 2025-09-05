Apoyan a niñez de Fresnillo con útiles escolares

Fresnillo, Zac.- Como parte del compromiso del Gobernador David Monreal Ávila con el bienestar y la educación de la niñez y juventud zacatecana, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Bennelly Hernández Ruedas, encabezó la entrega de mochilas y útiles escolares del Programa Apoyos Educativos para el Bienestar, en el municipio de Fresnillo.

Acompañada por autoridades educativas y funcionarios públicos, la titular de Sedesol destacó que esta acción refleja el compromiso del Gobernador de garantizar que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a la educación, como herramienta de igualdad, desarrollo y como estrategia de pacificación, fortalecimiento de la cohesión social y generación de oportunidades para un futuro mejor.

Durante la jornada, por instrucción del Gobernador, se entregaron personalmente mochilas y útiles escolares, se compartió su mensaje de que la educación es la semilla del bienestar y del progreso, además de inspirar a las y los estudiantes a continuar estudiando para alcanzar sus metas.

Al dar Resultados con Seguridad, en Fresnillo se benefician más de 38 mil estudiantes, con una inversión superior a los 10 millones de pesos, los 82 millones destinados para útiles escolares, en todo el estado.

En conjunto con la Secretaría de Educación, el programa alcanza una inversión total de más de 184 millones de pesos, lo que consolida la política social del Gobierno de Zacatecas en favor del bienestar de la niñez y juventud.

Las entregas se realizaron en las primarias José Vasconcelos, Niños Héroes, Juan Valdivia, Spencer Nye Cook y la secundaria José María Luis Mora 74, ubicadas en la cabecera de El Mineral.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma que la educación es estrategia de progreso y pacificación, y que su compromiso con la ciudadanía es sembrar bienestar en cada rincón del estado.

