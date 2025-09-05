Disponen operativo especial de seguridad para Fenaza 2025

Zacatecas, Zac.- En un día histórico para el estado, hoy arribará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, asimismo, arrancarán las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2025, por lo que el Gobernador David Monreal Ávila detalló el Operativo de Seguridad para la máxima fiesta del estado.

En un mensaje emitido ante medios de comunicación, en compañía de Sara Hernández Campa, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), y de los miembros de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el mandatario dio a conocer los detalles de las acciones para que todas y todos disfruten las actividades feriales.

Para el disfrute de las y los visitantes locales y de todo México, el Gobernador David Monreal garantizó que este gran dispositivo de seguridad ayudará a que haya saldo blanco, ya que fue configurado y pensado en las necesidades de todos los sectores involucrados en la Fenaza, como son las familias que visitan el recinto ferial, así como empresarios y personas que viven en ese circuito.

Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en representación de la Mesa de Construcción de Paz, dio a conocer el Plan de Seguridad dentro y fuera de las instalaciones de la Fenaza, en el que participan todas las Fuerzas de Seguridad, además de corporaciones como la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil, entre otras.

Detalló que se dispondrá de 100 elementos del Ejército Mexicano, 120 de la Guardia Nacional, 100 de la Policía Estatal Preventiva, 80 de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), 40 de la Policía Metropolitana, 45 de la Policía Municipal de Zacatecas, 10 de la Policía Municipal de Guadalupe, 13 de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 120 de la Dirección de Policía Vial Preventiva, 150 de seguridad privada y nueve binomios canófilos.

Estos agentes y personal se desplegarán en tres cinturones de seguridad en las instalaciones de la Fenaza, con el apoyo de motocicletas y binomios canófilos, elementos a pie, torres fijas, arcos detectores, patrullaje en las inmediaciones y en las carreteras de entrada y salida a la ciudad.

De la misma manera, se contará con 134 cámaras de seguridad, distribuidas en el Multiforo, Domo de la Feria, Lienzo Charro, instalaciones ganaderas, Megavelaria, área de juegos, de antros y puestos comerciales, así como en calles y avenidas, mismas que están vinculadas el C5 Metropolitano y al C5i, que este jueves fue inaugurado, con el fin de tener una reacción inmediata y para garantizar la tranquilidad de las familias dentro y fuera del recinto ferial.

Se colocarán diversos puestos de interés, como son los de socorro, extintores, entradas y salidas debidamente identificadas; habrá un mando de apoyo y orientación en cada zona; además de contar con elementos de resguardo en el Multiforo, Domo de la Feria, Lienzo Charro, instalaciones ganaderas, Megavelaria, pista de hielo, área de juegos, de antros y puestos comerciales.

Asimismo, en conjunto con los distintos empresarios, se dará continuidad a la estrategia Diana Doble, con el fin de proteger a las mujeres que se sientan en riesgo en centros de entretenimiento, por lo que contarán con todo el respaldo para que el personal de antros, bares y restaurantes, así como agentes policiacos, actúen de inmediato en casos críticos.

De igual manera, el Gobernador David Monreal Ávila hizo extensiva la invitación para que la gente asista hoy, a las 18:00 horas, a Plaza de Armas de Zacatecas, y acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien brindará en un mensaje luego de su haber rendido su Primer Informe de Resultados.

Al término del evento La Transformación Avanza, conminó a la población a que acuda a las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, ya que hoy, a las 19:00 horas, en el Domo de la Feria, tendrá lugar la coronación de la Corte Real, que estará engalanada con el espectáculo gratuito de JNS y, más tarde, en el Lienzo Charro “Antonio Aguilar Barraza”, por la Banda MS.

El Gobernador David Monreal recordó la lluvia de artistas que inundarán con su talento a Zacatecas, como son Miguel Bosé, Los Terrícolas, Los Muecas, Los Freddy´s, Caifanes, Dread Mar I, Los Acosta, El Malilla, Remmy Valenzuela, Ronda Machetera y Emmanuel, en el Multiforo, donde los conciertos serán gratuitos; así como Banda MS, Julión Álvarez, Edén Muñoz, Alfredo Olivas, Conjunto Primavera y Gloria Trevi, entre otros, en el Lienzo Charro “Antonio Aguilar Barraza”.

También, se contará con la corrida del 8 de septiembre en la Monumental Plaza de Toros Zacatecas; con el partido de leyendas del América y las Chivas, el 11 de septiembre, en el Estado Carlos Vega Villalba; con juegos de basquetbol de Mineros de Zacatecas, en el Gimnasio Marcelino González; y también con el Pabellón del Mezcal y el de las Artesanías y Agroindustrial.

De esta manera, el Gobernador David Monreal informó que todo está listo para que se desarrolle de la mejor manera la máxima fiesta de las y los zacatecanos, por lo que las y los visitantes podrán disfrutar a plenitud todos los eventos, que están pensados para todos los gustos y todas las edades.