Harán Feria de Salud en Unidades Académicas de UAZ

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de sumarse a las estrategias políticas que desarrollan el gobierno federal y estatal, la Licenciatura en Salud Pública (LSP) junto a otros programas de distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), formarán parte de la Semana Nacional de Salud Pública 2025 de la República Mexicana en concordancia con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, así lo informó el responsable de la mencionada licenciatura, Francisco Luna Pacheco.

“Para fortalecer estrategias de alcance comunitario, es decir, de alcance colectivo, se juntaron las diez licenciaturas del Área de Ciencias de la Salud (ACS) para realizar una agenda semanal de actividades académicas y deportivas, que fortalezcan el sistema de salud”, indicó el funcionario universitario.

El programa -dijo-, se va a desarrollar del 06 al 13 de septiembre, en conjunto con la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Pública mediante una agenda muy amplia denominada la “Agenda por la Salud”, la cual ayudará a fortalecer un sistema de salud con recursos humanos de calidad y abatir desigualdades, y formar profesionales desde la propia disciplina científica que compete a cada unidad académica.

La agenda iniciará con ponencias, talleres, seminarios y conferencias magistrales, así como eventos deportivos, torneos de ajedrez y actividades de 14 programas para conformar una “Feria de la Salud”, espacio donde se hará conciencia de que la salud pública es una obligación de todos. Para el día 8 de septiembre, se tendrá una conferencia magistral sobre “Salud y migración” en el Auditorio de la Licenciatura de Nutrición, explicó el funcionario universitario.

Luna Pacheco informó que, además, el 9 de septiembre, en diversas sedes universitarias como Ciencias Químicas, Ciencias Forenses, Medicina Humana, y, también Odontología, se desarrollará un tema central como lo es “La salud mental y las adicciones”, acción que hay que abatir desde la salud pública -subrayó-. También tendremos la Copa por tu Salud, que es un cuadrangular de fútbol, un torneo de ajedrez, y una actividad transversal para el día 11 del presente mes.

Asimismo, declaró que la Semana Nacional de Salud Pública con sede en el Campus UAZ Siglo XXI, busca sustentar el compromiso de los cuatro directores, el coordinador del ACS, y los responsables de los programas para sumarnos a esta importante política nacional producto del programa nacional de salud.

En este evento de talla nacional, se espera que se involucren a los estudiantes y a la sociedad civil para lograr un mejor perfil epidemiológico sin condiciones de obesidad, tabaquismo, etc. “Tenemos en los jóvenes una fuerte adicción al tabaquismo, hoy los chicos andan con el vapeador en la mano y otra serie de condiciones que afectan su estilo de vida saludable”, reveló el responsable de la Licenciatura en Salud Pública.

Finalmente, el funcionario de la UAZ comentó que un grupo de universitarios asistirá a la reunión anual de promoción de salud pública organizada por la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la cual se efectuará en Vallarta la primera y segunda semana de noviembre del presente año.