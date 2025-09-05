Presenta SICT informes de operativos vacacionales

Zacatecas, Zac.- Durante el reciente periodo vacacional, el Centro Zacatecas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) implementó tres operativos especiales para mejorar la seguridad vial y garantizar un mejor servicio a las y los usuarios del transporte del Servicio Público Federal.

Como parte del Operativo en Terminales de Autobuses, inspectores de Autotransporte del Centro SICT Zacatecas realizaron 161 revisiones físico-mecánicas a las unidades en la terminal terrestre de la capital del estado, con el fin de garantizar que cumplan con las condiciones necesarias para brindar un servicio seguro y de calidad.

Frenos, luces, limpia parabrisas, llantas y otros elementos, fueron los aspectos verificados. Además, dentro de este operativo también dieron orientación a las y los viajeros sobre la aplicación de descuentos y sus derechos como personas usuarias de este servicio.

Asimismo, revisaron las instalaciones de la terminal en cuanto a las medidas de higiene y operación de sanitarios gratuitos, y que los destinos y tarifas estuvieran a la vista.

Otro esfuerzo importante fue el Operativo 30 Delta, en el cual se aplicaron 70 exámenes médicos a los conductores de autobuses, con pruebas como el alcoholímetro, prueba de Romberg, medición de niveles de glucosa, presión arterial y revisión de la bitácora de horas de conducción, para conocer el estado general de salud de los operadores y que estuvieran en condiciones para conducir.

Finalmente, con el operativo de la Semana de la Seguridad de Frenos, se instalaron puntos de revisión en las principales carreteras federales de la entidad para verificar estos sistemas mecánicos en los camiones de carga.

Estos operativos buscan reducir riesgos de accidentes en las carreteras, tanto por fallas mecánicas como por condiciones de salud de los conductores, y al mismo tiempo mejorar la experiencia y seguridad de quienes utilizan el transporte público federal.

