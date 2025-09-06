Invierten mil 200 mdp en construcción y modernización de carreteras

Zacatecas, Zac.- De cara al Cuarto Informe de Gobierno “Resultados con Seguridad”, el Gobernador David Monreal Ávila dio cuenta del avance del Plan Estatal de Rescate Carretero en Zacatecas, que, en el último año, abarcó más de 800 kilómetros modernizados y conservados en 31 municipios de la entidad, con una inversión de 1 mil 200 millones de pesos.

Monreal Ávila informó que, al inicio de su mandato, se recibió un estado en el abandono, con una grave emergencia social y económica, que tuvo como consecuencias la caída de participaciones, contracción de inversiones y deterioro en el tema de carreteras, seguridad, educación, salud y deporte.

Con la implementación de políticas de austeridad y orden financiero, a cuatro años de Gobierno se sanearon las finanzas, al reducir a la mitad la deuda de 12 mil 500 millones que heredaron las pasadas administraciones, se consolida la pacificación del estado y se ha logrado la construcción de obra pública.

El mandatario estatal destacó que invertir en obras de infraestructura vial significa tener paz, seguridad, bienestar y progreso en los pueblos y comunidades, porque la modernización carretera contribuye a mejorar la conectividad, fortalecer la economía regional y elevar la calidad de vida de las familias.

Durante los cuatro años de la administración del Gobernador David Monreal, en el Plan Estatal de Rescate Carretera se han realizado más obras que en las dos periodos anteriores.

Entre las carreteras recuperadas destacan los tramos: Yahualica-Teocaltiche; Atolinga-Tlaltenango; Calera-Santiaguillo; Jalpa-Tlaltenango; San Marcos-San Blas-Puerto de Juan Alberto; San Marcos-El Lobo; Florencia de Benito Juárez-Teúl de González Ortega; además, Fresnillo y Guadalupe alzarán “bandera blanca” en materia carretera al término de esta administración.