Participan en Congreso de Bogotá investigadoras de UAZ 

Zacatecas, Zac..- Investigadoras de la Unidad Académica de Psicología (UAP), representan a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en el II Congreso Internacional en Educación en el Campo de la Salud. Construyendo un Futuro, Inclusivo y Sostenible 2025, celebrado en la Universidad del Bosque, en Bogotá, Colombia, lo anterior, como parte de la intervención profesional en la Red Colombiana de Educación en el Campo de la Salud.

En ese marco, las investigadoras Emma Perla Solís Recéndez y Beatriz Pacheco Amigo, presentaron los trabajos: “Cuentos Terapéuticos en la educación emocional e inclusión educativa” y “Protocolos e investigación de intervención en las aulas como medidas de prevención de ASI (abuso sexual infantil) en NNyA (niñas, niños y adolescentes), respectivamente.

Desde ese panorama, en la UAZ reconocemos la labor de nuestras docentes y su compromiso con la producción académica en temas relevantes para la sociedad, en consonancia con los principios de liderazgo de acción positiva que se promueven en la máxima casa de estudios de las y los zacatecanos.