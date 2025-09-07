Inicia en Zacatecas Semana Nacional de Salud

Guadalupe, Zac.- Como parte de la estrategia implementada por el Gobierno de México, este domingo, arrancó en Zacatecas la Semana Nacional de Salud Pública, la cual tendrá diversas actividades, de hoy al 13 de septiembre, en todo el territorio estatal.

Al encabezar el evento protocolario, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, resaltó la importancia del deporte para prevenir padecimientos físicos en las personas y problemáticas en la sociedad; además, dijo, es un vínculo de unión para las familias.

Destacó que, desde la Agenda del Bienestar, que promueve el Gobernador David Monreal Ávila, se ha apostado fuertemente a este tema, con actividades como la Copa del Bienestar, en donde se fomenta la práctica del fútbol.

El funcionario enfatizó que las actividades que conforman esta Semana Nacional de Salud Pública tienen el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención, ya que entre las principales causas de muerte en México están las complicaciones por enfermedades crónicas, como la diabetes, de ahí la importancia del cuidado de la alimentación y evitar el sedentarismo.

Acompañado del Secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios; del Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez; así como funcionarios del Ayuntamiento de Guadalupe, realizó la premiación a las y los ganadores de la carrera atlética de 3 y 5 kilómetros, que se organizó con la finalidad de tomar conciencia de la importancia de la actividad física y en la que se contó con más de 1 mil 400 participantes.

Esta jornada integra acciones enfocadas a cada etapa de la vida, bajo un enfoque integral, que busca fomentar en la ciudadanía la adopción de estilos de vida saludables, que abonen en todo momento a la prevención de enfermedades; las actividades se realizarán en las siete jurisdicciones sanitarias, en las que se divide el estado de Zacatecas.

Además, se busca fortalecer la participación de todos los sectores de la sociedad, así como la suma de esfuerzos entre distintos órdenes de gobierno, pues involucra a instituciones educativas, así como a los ayuntamientos.

Este trabajo coordinado, encabezado por la SSZ, reafirma el compromiso de la administración estatal para ofrecer a la población Resultados con Seguridad.

